Эксперт рассказала о схемах обмана в супермаркетах

Фото: ТАСС/Сергей Петров

Лишний товар в чеке является наиболее распространенным мошенническим действием в продовольственных магазинах. Об этом доцент кафедры коммерции и торгового дела университета "Синергия" Алиса Храмова рассказала агентству "Прайм".

"Лишний товар в чеке – один из самых распространенных способов обмана на кассе. Если покупается один – два товара, то совершить обман достаточно сложно, а если много позиций, то обмануть покупателя довольно просто", – рассказала Храмова, уточнив, что один из вариантов такого обмана – когда кассир не сканирует товар, а вносит его вручную с помощью специального кода.

Другой способ связан со сдачей, пояснила специалист. Обычно кассир должен назвать покупателю итоговую стоимость, количество денег, которое он получил, и сумму сдачи. Однако не все эту последовательность выполняют, возвращая клиенту не всю положенную сумму, объяснила Храмова.

По ее словам, иногда продавцы для обмана используют акции, например "1+1". Клиент может о ней не знать, кассир тоже не говорит, но пробивает два товара, а второй затем забирает себе.

По мнению Храмовой, наиболее эффективный способ борьбы с кассовым мошенничеством – системы видеонаблюдения и запись работы кассира на специальный сервер, через который можно посмотреть все операции, совершенные им в течение рабочего дня. Она также призвала покупателей всегда сохранять чеки.

Ранее маркетологи рассказали о способах магазинов стимулировать клиентов на покупки. К ним они отнесли громкую веселую музыку, особые запахи и размещение сопутствующих товаров рядом друг с другом.

