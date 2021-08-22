Ученые научились выращивать мини-мозги с настоящими глазами

Ученые уже довольно давно научились выращивать органоиды – "заготовки" искусственных органов, представляющие собой небольшие группы клеток печени, сердечной ткани и так далее. В лабораторных условиях их используют для моделирования заболеваний, тестирования лекарств и других целей. Но, когда исследователям удалось вырастить органоиды человеческого мозга, перед ними встал вопрос: как следует относиться к этому явлению с этической точки зрения? О том, почему это так важно, рассказывает научный обозреватель Николай Гринько.
Группа ученых из Университетской клиники Дюссельдорфа уже несколько лет выращивает и исследует органоиды. В общих чертах технологию их производства можно описать так: у взрослых доноров (чаще всего это сами работники лаборатории) берутся клетки кожи, а с помощью сложной технологии их превращают в индуцированные (полученные из других клеток) стволовые клетки.
Затем их помещают в питательную среду, где они в зависимости от условий начинают развиваться, формируя ту или иную человеческую ткань. Именно так создаются в том числе и органоиды мозга – группы мозговых клеток, объединенные в структуры, каждая из которых размером с горошину. На таких мини-мозгах ученые изучают этапы их развития, тестируют лекарственные средства, отслеживают течение болезней.
Используя стволовые клетки от четырех доноров, команда ученых вырастила 314 органоидов мозга, на 226 из них сформировались органоиды глаз. Эти структуры начали появляться на 30-й день развития и сформировались через 50. Именно в такие сроки, по словам ученых, обычные человеческие эмбрионы развивают сетчатку. Таким образом, полученные органоиды смогут помочь в изучении наследственных заболеваний глаз, а также тестировании лекарств.
И все же есть во всем этом некоторая двусмысленность. Несомненно, наука должна развиваться и искать все новые способы для изучения человеческого организма. И в случае с органоидами печени или сердца никаких вопросов не возникает, но вот мозг...
Мозговые органоиды становятся все менее примитивными, и совсем недавно исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Диего обнаружили, что их "горошинки" начали производить мозговые волны, напоминающие волны недоношенных детей. Органоиды содержат нейроны и синапсы (места контакта между нейронами), и нет ничего удивительного, что они работают точно так же, как настоящий мозг, – они и есть настоящие.
Ученые осторожно предполагают, что, если и дальше так пойдет, их лабораторные группы клеток могут обрести сознание. И если раньше считалось, что этого не произойдет, поскольку мозгу для полноценного развития необходима сенсорная информация, в том числе зрение и слух, то сейчас исследователи даже не знают, что сказать. Ведь у органоида с нейронной активностью появились глаза. Этично ли продолжать экспериментировать с этим материалом и не следует ли уже называть его существом?
Вычислительная мощность таких устройств могла бы быть в миллиарды раз выше кремниевых чипов, а гибкость нейронных связей позволила бы им решать самые нестандартные задачи. Группам нейронов можно было бы поручить управление транспортом, поиск сигналов от внеземных цивилизаций, разработку новых противовирусных препаратов.
Но теперь даже у оптимистов появились очень большие сомнения. Имеем ли мы право использовать в качестве вычислительных устройств структуры, способные (пусть и гипотетически) обрести сознание? Ответа на этот вопрос пока ни у кого нет. Хочется верить, что человечество сможет найти правильное решение. Хотя…