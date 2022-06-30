ВКС РФ уничтожили свыше 80 наемников в Николаеве – МО

Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ

Воздушно-космические силы России за прошедшие сутки ликвидировали свыше 80 иностранных боевиков в Николаеве. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны России.

Уточняется, что высокоточные удары были нанесены по пункту управления 123-й бригады территориальной обороны, месту расположения иностранных наемников в городе Николаеве, а также по складу боеприпасов 79-й десантно-штурмовой бригады в населенном пункте Шевченко.

Как отметили в Минобороны, в ходе операции были уничтожены более 20 украинских военных и более 80 иностранных боевиков.

Ранее российская боевая авиация нанесла удар по базе подготовки иностранных наемников на Украине. В министерстве обороны уточнили, что ВКС уничтожили четыре пункта управления. Среди них, помимо базы подготовки наемников в районе Николаева, – батальоны территориальной обороны "Харьков-1" и "Харьков-2".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

