Володин анонсировал принятие поправок в закон об образовании

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Депутаты Государственной думы на следующей неделе примут поправки в закон об образовании, в соответствии с которым власти регионов РФ получат право переводить школы на областной бюджет. Об этом сообщил спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, в России почти 40 тысяч школ, из которых 56% – сельские. При этом большинство образовательных учреждений находятся на муниципальном бюджете. Из-за этого ключевые вопросы, такие как содержание, ремонт, создание групп продленного дня и обеспечение квалифицированными кадрами, остаются нерешенными.

"На следующей неделе планируем принять изменения в закон об образовании. Решение предоставит право региональным органам власти переводить школы на областной бюджет", – написал Володин.

Он пояснил, что таким образом школы получат больше возможностей и средств для финансирования. Кроме того, ответственность за нерешенные проблемы будет возложена на региональные власти, поскольку именно они будут иметь соответствующие полномочия и предоставлять финансы.

Председатель Госдумы отметил, что повышение качества образования является условием высоких темпов роста экономики.



"Важно сделать все, чтобы качество образования вышло на более высокий уровень. Это необходимое условие для развития нашей страны", – заключил Володин.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов объявил, что со следующего учебного года в школах страны стартует курс по начальной военной подготовке. До 1 января его будут подготавливать, после чего проверят на практике.

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