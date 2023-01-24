Курс по духовно-нравственной культуре для учеников 1–3-х классов представят в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

По поручению Минпросвещения РФ эксперты начали разрабатывать курс по духовно-нравственной культуре для учеников с 1-го по 3-й класс. Об этом рассказал председатель Синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской православной церкви (РПЦ) Евгений Верхотурский.

"Основы православной культуры (ОПК) в узком смысле этого слова преподается один год, в четвертых классах, один урок в неделю. Мне бы хотелось обозначить, какие перспективы не курса ОПК, а этой сферы предметов духовно-нравственного содержания на сегодняшний день у нас обозначены, куда мы движемся", – цитирует Верхотурского ТАСС.

Об этом митрополит заявил во время XXХI Международных Рождественских образовательных чтений.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поручила Минцифры, ВГТРК и Первому каналу расширить количество передач, цель которых направлена на сохранение традиционных ценностей.

Кроме того, ведомство и телеканалы должны будут передать предложения о расширении списка в сетке вещания числа образовательных программ, направленных на развитие детей.



В российских школах появится курс по игре в лапту

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!