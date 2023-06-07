Губернатор Подмосковья заявил об индексации зарплаты соцработников на 8–10% с июля

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Зарплаты социальных работников, медиков и работников культуры в Подмосковье проиндексируют на 8–10% с июля, сообщает телеканал "360" со ссылкой на губернатора региона Андрея Воробьева.

"Мы понимаем, что педагоги, врачи, социальные работники – особые профессии, поэтому и внимание к ним должно быть особое", – отметил он.

В частности, 25 тысяч врачей региона получат надбавку в 10,8 тысячи рублей, а 50 тысяч сотрудников среднего медицинского персонала и 12 тысяч младших медработников – по 5,4 тысячи.

В то же время научным сотрудникам доплатят по 10,6 тысячи рублей, а педагогам, работающим с сиротами, – 5,2 тысячи. Преподаватели университетов также получат по 12 тысяч рублей.

Кроме того, надбавку в 5,2 тысячи рублей предусмотрели для социальных работников, в 6 тысяч рублей – для работников культуры.

Ранее сообщалось, что число россиян с доходом выше среднего выросло почти на 10 миллионов. В частности, доля населения РФ с ежемесячными доходами от 45 тысяч рублей выросла до 36,2%.

Отмечается, что наибольшая доля россиян с доходом выше среднего зафиксирована в Чукотском автономном округе – 78,2% жителей. Самый низкий процент жителей с доходами выше 45 тысяч рублей наблюдается в Ингушетии – 4,4% населения.

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