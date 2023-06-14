В ЛДПР предложили повысить зарплаты всем учителям

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Партия ЛДПР внесет в Госдуму инициативу о повышении зарплаты учителям до 2,5 минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом замглавы фракции в ГД Ярослав Нилов рассказал в своем телеграм-канале.

"Бюджеты субъектов, конечно, разнятся, но качество образования в стране не должно страдать из-за разной степени привлекательности профессии учителя на местах", – написал парламентарий.

Нилов указал на тот факт, что учительские зарплаты являются не просто расходной статьей бюджета, а грамотными инвестициями в подрастающее поколение. Замглавы партии добавил, что проект был направлен в правительство на заключение.

Ранее российский министр просвещения Сергей Кравцов рассказал, что уже к следующему учебному году в стране одобрят единый подход к начислению заработной платы педагогам. До этого председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала обратиться к президенту РФ с предложением изменить систему оплаты труда учителей.

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