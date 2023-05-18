В Госдуме предложили разрешить пересдавать ЕГЭ летом

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением разрешить выпускникам пересдавать ЕГЭ летом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Как уточнил парламентарий, по статистике, 73% выпускников, сдающих ЕГЭ, жалуются на стресс. Еще 22% принимают успокоительные препараты.

Депутат выразил мнение, что нервное состояние сдающих в том числе вызвано тем, что пересдать экзамен можно только в следующем году. При этом в настоящее время стране не хватает молодых профессионалов.

Возможность пересдачи ЕГЭ летом "позволит школьникам чувствовать себя увереннее и продемонстрировать лучшие результаты", резюмировал парламентарий.

В этом году сдача ЕГЭ начнется с 26 мая.

Ранее в Москве запустили цикл психологических лекций для выпускников школ перед ЕГЭ. Программа разработана, помочь выпускникам правильно настроиться на сложный жизненный период, снять тревоги, стресс и постараться сдать экзамены без лишних волнений.

Как указала заммэра Москвы Анастасия Ракова, в этом году ЕГЭ сдают 68 тысяч 11-классников.