Рособрнадзор анонсировал Всероссийский пробный ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Всероссийское тренировочное мероприятие перед началом основного периода ЕГЭ состоится 17 мая. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

Во время пробных экзаменов будет осуществлено тестирование технической готовности пунктов проведения ЕГЭ, отработаны действия организаторов и технических специалистов. В свою очередь, ученики смогут проверить свои знания и выполнить экзаменационные работы по контрольным измерительным материалам этого года.

"Тренировочные мероприятия проводятся ежегодно, чтобы убедиться в готовности всех пунктов перед проведением ЕГЭ и предупредить возможные сбои во время реальных экзаменов. В этом году в тренировочном мероприятии примут участие также пункты проведения экзаменов в ДНР и ЛНР, которым предстоит принять выпускников в ходе основного периода ЕГЭ", – заявил глава ведомства Анзор Музаев.

Уточняется, что пробные экзамены состоятся по таким дисциплинам, как русский язык, английский язык и информатика. В общей сложности для тренировочных мероприятий откроют 5 008 пунктов для проведения экзаменов. К событию привлекут свыше 198 тысяч организаторов и более 415 тысяч выпускников.

Ранее стало известно, что в Москве стартовал цикл психологических лекций для выпускников школ перед ЕГЭ. По словам заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, программа направлена на помощь ребятам удачно настроиться на сложный жизненный период, снять тревогу и стресс.