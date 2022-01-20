Диетолог назвала главную опасность нарезанного сыра

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в разговоре с Москвой 24 отметила, что употребление нарезанного сыра через 48 часов после вскрытия упаковки может закончиться проблемами со здоровьем.

Ежегодно 20 января отмечается Всемирный день любителей сыра. В честь этой даты в разных странах проходят всевозможные фестивали, мастер-классы и дегустации от частных сыроварен и крупных производителей.

По словам эксперта, в целом разумно покупать нарезанный сыр в вакуумной упаковке. По ее словам, она не дает размножаться на продукте патогенным микроорганизмам.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Но, как только упаковка вскрыта, этот продукт нужно съесть в течение 24–48 часов. Если употребить его позже, возможно, все обойдется, но в целом это риск кишечного отравления.

По словам эксперта, в сырах часто содержится большое количество жира и соли. Их переедание будет способствовать ожирению, предупреждает Круглова.

"Если человек регулярно переедает сыр и в его рационе присутствуют другие источники насыщенных жиров, это будет приводить к набору веса. Люди поправляются не от какого-то конкретного продукта, а от избытка калорий в целом. И сыр вполне может создавать условия, чтобы калорийность рациона была выше, чем требуется", – объясняет собеседница Москвы 24.

Соль в сыре делает его более привлекательным и заставляет съесть как можно больше, обращает внимание Круглова. Это тоже создает предпосылки для набора веса, говорит она.





Наталья Круглова врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наиболее жирные сыры чаще всего твердых сортов. Например, пармезан. Невысокой жирности сыры чаще всего мягких сортов. К примеру, брынза, фета, адыгейский сыр. Среди мягких сыров легче найти сорта, в которых содержится меньше 20–30 граммов жира на 100 граммов продукта.

Отдельно диетолог остановилась на сыре "косичка". По словам Кругловой, в нем очень много соли, что провоцирует задержку жидкости в организме. В сочетании с алкоголем этот эффект только усиливается, что приводит к лишним килограммам, говорит она.

"Копченые продукты повышают аппетит. Такой сыр не исключение. Это тот сорт, который будет провоцировать человека есть больше. Причем не только сыра, в целом возникает повышенный аппетит", – объясняет Круглова.

Из-за большого количества жира и соли употребление сыра нужно ограничивать, говорит специалист. Однако при разумном подходе это полезный продукт, добавила она.

"Если употреблять небольшое количество сыра – примерно 40–50 граммов в день – и если человек будет обращать внимание на те сорта, которые содержат меньше жира, то это вполне хороший продукт. Он содержит в себе полноценный белок, плюс это хороший источник кальция", – обратила внимание диетолог.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша назвала сыр одним из идеальных продуктов для завтрака зимой. К ним же эксперт отнесла цельнозерновые каши, кисломолочные продукты, яйца и индейку.

