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Диетолог назвала главную опасность нарезанного сыра

От отравления до ожирения: когда сыр способен навредить здоровью
общество еда эксклюзив

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Наталья Круглова в разговоре с Москвой 24 отметила, что употребление нарезанного сыра через 48 часов после вскрытия упаковки может закончиться проблемами со здоровьем.

Ежегодно 20 января отмечается Всемирный день любителей сыра. В честь этой даты в разных странах проходят всевозможные фестивали, мастер-классы и дегустации от частных сыроварен и крупных производителей.

По словам эксперта, в целом разумно покупать нарезанный сыр в вакуумной упаковке. По ее словам, она не дает размножаться на продукте патогенным микроорганизмам.

Но, как только упаковка вскрыта, этот продукт нужно съесть в течение 24–48 часов. Если употребить его позже, возможно, все обойдется, но в целом это риск кишечного отравления.
Наталья Круглова
врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

По словам эксперта, в сырах часто содержится большое количество жира и соли. Их переедание будет способствовать ожирению, предупреждает Круглова.

"Если человек регулярно переедает сыр и в его рационе присутствуют другие источники насыщенных жиров, это будет приводить к набору веса. Люди поправляются не от какого-то конкретного продукта, а от избытка калорий в целом. И сыр вполне может создавать условия, чтобы калорийность рациона была выше, чем требуется", – объясняет собеседница Москвы 24.

Соль в сыре делает его более привлекательным и заставляет съесть как можно больше, обращает внимание Круглова. Это тоже создает предпосылки для набора веса, говорит она.

Наиболее жирные сыры чаще всего твердых сортов. Например, пармезан. Невысокой жирности сыры чаще всего мягких сортов. К примеру, брынза, фета, адыгейский сыр. Среди мягких сыров легче найти сорта, в которых содержится меньше 20–30 граммов жира на 100 граммов продукта.
Наталья Круглова
врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов

Отдельно диетолог остановилась на сыре "косичка". По словам Кругловой, в нем очень много соли, что провоцирует задержку жидкости в организме. В сочетании с алкоголем этот эффект только усиливается, что приводит к лишним килограммам, говорит она.

"Копченые продукты повышают аппетит. Такой сыр не исключение. Это тот сорт, который будет провоцировать человека есть больше. Причем не только сыра, в целом возникает повышенный аппетит", – объясняет Круглова.

Из-за большого количества жира и соли употребление сыра нужно ограничивать, говорит специалист. Однако при разумном подходе это полезный продукт, добавила она.

"Если употреблять небольшое количество сыра – примерно 40–50 граммов в день – и если человек будет обращать внимание на те сорта, которые содержат меньше жира, то это вполне хороший продукт. Он содержит в себе полноценный белок, плюс это хороший источник кальция", – обратила внимание диетолог.

Ранее врач-диетолог Марина Макиша назвала сыр одним из идеальных продуктов для завтрака зимой. К ним же эксперт отнесла цельнозерновые каши, кисломолочные продукты, яйца и индейку.

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