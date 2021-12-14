Диетолог перечислила идеальные продукты для завтрака зимой

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша в разговоре с Москвой 24 порекомендовала зимой есть на завтрак цельнозерновые каши, индейку, сыр, кисломолочные продукты и яйца.
По словам эксперта, гречка, грубый геркулес и киноа – это хороший источник пищевых волокон и сложных углеводов, которые дают длительное и стойкое насыщение.
"В зимнее время у нас сокращается выработка серотонина за счет того, что организм начинает вырабатывать мелатонин и идет конкуренция за источник сырья. Источником сырья для выработки этих гормонов является триптофан. Поэтому продукты, богатые триптофаном, хорошо добавить в завтрак", – рассказала диетолог в программе "Доктор 24".
К таким продуктам специалист относит индейку и сыр – мясо птицы рекомендуется приготовить заранее в пароварке или просто запечь. Утром ее можно нарезать слайсами и сделать бутерброд с овощами.
"Кусочек сыра поможет обеспечить наш организм и белком, и достаточным количеством триптофана. В то же время жиры, которые содержатся в сыре, дают нам хорошее чувство насыщения. Поэтому 50–70 граммов сыра, например, с кусочком цельнозернового хлеба – тоже хороший вариант", – пояснила врач.
При этом эксперт обратила внимание, что чем тверже сыр, тем больше в нем калорий. Поэтому, если есть желание съесть кусочек побольше, нужно выбирать менее жирный продукт: адыгейский сыр, рикотту или моцареллу, добавила диетолог.
"Если более жирный сыр, то кусочек нужно взять поменьше. То есть не больше 50 граммов, а адыгейского можно и 100", – отметила собеседница Москвы 24.
Белок, а также жиры и витамин D содержится и в яйцах, подчеркнула специалист.
"Пускай его там немного, но если вы регулярно съедаете на завтрак 2–3 яйца, то вы получаете уже определенное количество витамина D, который очень нам нужен именно в осенне-зимний период", – объясняет Марина Макиша.
Как показали научные исследования, люди, которые едят на завтрак яйца, гораздо меньше переедают в дообеденное время. "То есть, нормально позавтракав омлетом или какой-то яичницей с овощами, вы можете обеспечить себе хорошее насыщение", – добавила эксперт.
Ранее врач-диетолог, эндокринолог Виктор Жиляев рассказал, что употребление жирного мяса, кисломолочных продуктов, а также полуфабрикатов и сахара повышает риск развития депрессии. В связи с этим специалист советует выбирать хлеб из обдирной муки, белый рис заменить на бурый или дикий, а выпечку вообще свести к минимуму.
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