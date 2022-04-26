Врач рассказала, как сахар сокращает продолжительность жизни

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Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала Москве 24, что чрезмерное употребление сахара сокращает продолжительность жизни.

"Жизнь обязательно сократится. Потому что излишний сахар, который сразу не может усвоиться, начинает разрушать кровяное русло, сосуды, внутреннюю выстилку", – отмечает диетолог.

Из-за избытка сахара страдает и печень. Она начинает работать неправильно и вырабатывает холестерин низкой плотности, который устремляется к поврежденному сосуду, чтобы залепить его, продолжает специалист.





Елена Соломатина врач-диетолог Образуется атеросклеротическая бляшка. Даже если это просто бляшка, она начинает мешать кровотоку. Начинаются завихрения, формирование тромбов. Этот тромб может оторваться и пойти по кровяному руслу и закупорить артерию, которая питает мозг, сердце или легкие. Произойдет инсульт или инфаркт, нарушение дыхания.

"Если тромб не до конца закупорит артерию и человека успеют спасти, значит, он, вероятно, останется инвалидом, но жить будет. Если совсем закупорит, то, скорее всего, человек жить не будет", – заключила врач.

Ранее врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев рассказал, что во избежание сахарной ломки, всем желающим отказаться от сладкого следует включить в свой рацион содержащие хром продукты и больше есть сложные углеводы. В частности, речь идет о таких крупах, как киноа, гречка и другие. Много хрома содержится в сыре, также в достаточном количестве он присутствует в рыбе и мясных продуктах, уточнил диетолог.