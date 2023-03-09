Диетолог перечислила фрукты, которые помогут сжечь лишние килограммы во время похудения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Фрукты – это продукты, которые богаты сахаром, а частое потребление углеводов может привести к ожирению. Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова объяснила, какие продукты стоит потреблять, а какие – нет. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".

"Одни фрукты действительно могут прибавлять вес – бананы, манго, виноград, гранат, финики, все сухофрукты. Есть и те варианты продуктов, которые быстро помогают снизить вес, а также такие, которые отличаются быстрым жиросжигающим эффектом", – объясняет Мансурова.

Она напомнила, что многие фрукты содержат полезные витамины и минералы, они способствуют работе кишечника и укрепляют иммунитет организма, замедляют процессы старения.

Отвечая на вопрос, какие именно плоды стоит есть на диете, нутрициолог отметила, что они должны содержать немного фруктозы и способствовать выведению вредных жиров, холестерина и избавлять от отеков. К тому же некоторые фрукты способны снижать аппетит.

Худеющим стоит присмотреться к лимонам. Его сок лучше выпивать натощак. Помогут во время диеты и кислые зеленые яблоки. Мансурова советует съедать по две-три штуки в день вместе с кожицей. Яблоки помогут наладить работу кишечника, а все полезные витамины находятся именно под кожурой.

Не менее полезным помощником во время диеты станет ананас. Врач советует съедать по 200 граммов в день. В ананасе находится множество витаминов: К, Е, С, А и группа В, РР, он также богат и различными микроэлементами, такими как калий, селен, натрий, цинк, магний, медь, фосфор, железо и так далее. Внутри фрукта находится ферментный комплекс бромелайн, который помогает быстрее расщеплять белки и жиры, налаживает процесс пищеварения человека. Помимо этого, ананас выводит лишнюю жидкость и обладает легким слабительным эффектом, что тоже поможет наладить работу кишечника.

Не менее богата на витамины и микроэлементы дыня. В ней содержится большое количество флавоноидов и клетчатки, при этом в ней мало жиров и белков. Плод тоже помогает избавиться от отеков, ускоряет метаболизм, а клетчатка помогает обеспечить организму чувство насыщения. Дыня снижает количество сахара в крови и даже повышает настроение. Врач посоветовала съедать около двух ломтиков в день.

Врач советует употреблять во время диеты грейпфрут, так как он способен ускорять метаболизм.

"Он вообще считается одним из чемпионов по жиросжиганию. Фрукт богат аскорбиновой кислотой и витамином В6, с его помощью можно очистить желчные протоки, вывести и воду, и шлаки с токсинами", – добавила Мансурова.

Худеющие могут съесть около 100 граммов персиков в день. Они помогают усилить выработку желудочного сока и укрепляют иммунитет. Врач подчеркнула, что персики решают множество проблем, с которыми человек сталкивается во время диеты: избавляют от лишней жидкости в организме, очищают от шлаков, токсинов, сжигают жировые клетки и налаживают работу желудка.

"Слива – это один из любимых многими плодов, который на диете можно есть в количестве 200 граммов в день", – отметила Мансурова.

Чернослив – это одно из проверенных средств для людей, страдающих запорами. Фрукт нормализует процесс пищеварения, укрепит стенки сосудов и даже поможет справиться со стрессом. Врач подчеркнула, что за счет своих полезных свойств слива поможет сбросить лишние килограммы за пару недель.

Нутрициолог советует тем, кто желает полакомиться на диете, съедать по две груши в день. В ней содержится калий, йод, магний, железо, цинк и множество других полезных элементов. Сочные плоды стоит вводить в рацион не только для похудения, но и для поднятия настроения, так как она помогает в борьбе со стрессами, при проблемах с печенью и почками, при ощущении усталости и во время тяжелых физических нагрузок. Также груша снижает уровень холестерина в крови, благотворно влияет на сердечно-сосудистую систему и снижает аппетит.

Последний фрукт, который врач советует поедать для сжигания лишнего веса, – это киви. В нем содержится большое количество витаминов и бета-каротин. Мансурова подчеркивает, что отдельную пользу организму приносит кожица плода, богатая антиоксидантами, которые помогают бороться с лишними килограммами. Она советует ввести киви в рацион вместе с кожурой, которую предварительно стоит очистить от мелких волосинок. Киви успешно выводит шлаки и многие другие вредные вещества, ускоряет обменные процессы между клетками и тканями организма.

Ранее врач-эндокринолог и кандидат медицинских наук Зухра Павлова объяснила, почему экстремальные диеты не помогут снизить вес. Она подчеркнула, что для хорошего самочувствия человека не стоит игнорировать законы физиологии.



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