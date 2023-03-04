Нарколог рассказал, как отказ от алкоголя поможет похудеть

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Отказ от алкоголя, в частности от вина, может помочь сбросить лишние килограммы и решить ряд других проблем со здоровьем. Об этом РИА Новости сообщил нарколог Антон Масякин.

Шесть бокалов вина по 175 миллилитров содержат порядка 960 калорий. Отказавшись от алкогольных напитков человек не будет иметь проблем с обменом веществ и перееданием.

Нарколог пояснил, что люди, употребляющие алкоголь, могут иметь проблемы со сном. Также спиртосодержащие напитки становятся причиной головных болей и отечности.

"В то время как в норме за ночь должно пройти 6–7 фаз "быстрого" сна, у людей, злоупотребляющих алкоголем, таких фаз обычно бывает только 1–2", – рассказал специалист.

Полный отказ от алкоголя, сообщил Масякин, может принести человеку стабильное настроение, улучшение концентрации и увеличение энергии.

Ранее директор государственного научного центра ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" министерства здравоохранения РФ, член-корреспондент Российской академии наук Наталья Мокрышева сообщила, что только 30% не имеют проблем с лишним весом. Причем к появлению лишнего веса, по словам врача, склонны люди, которые больше всего подвержены рекламе.



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