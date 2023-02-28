Психиатр назвал признаки употребления наркотиков близкими

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Обычно люди не замечают, что их близкий человек принимает наркотические вещества. Врач-психиатр, доктор медицинских наук Антон Масякин в разговоре с "Лентой.ру" назвал сигналы, которые указывают на употребление наркотиков.

По его словам, к ранним признакам относятся такие прозаические причины, как усталость, переживания по поводу отношений, учебы, работы и состояние нервной системы.

"Со стороны могут быть заметны перепады настроения, необъяснимые исчезновения из дома и неурочные возвращения, частые нарушения обещаний и взаимных обязательств, просьбы денег с малоправдоподобными причинами, сонливость днем и бессонница ночами, снижение аппетита или его резкое повышение, иногда тяга к поеданию большого количества сладкого", – объяснил эксперт.

Масякин порекомендовал проследить за движениями, координацией, устойчивостью походки, речью и настроением близкого человека. При подтверждении подозрений врач призвал обратиться за медицинской помощью. Он добавил, что следует поговорить с человеком, который употребляет запрещенные вещества, о походе к специалисту.

"Помочь человеку вернуться в полноценную жизнь может комплекс мероприятий – диагностика, лечение, реабилитация, профилактика обострений зависимости и здоровый образ жизни, который заключается в правильном питании, физической активности, а также отказе от употребления алкоголя", – резюмировал психиатр.

Ранее говорилось, что при получении водительских прав водителю может потребоваться пройти тестирование на наркотики, однако многие повседневные лекарства могут помешать это сделать. Специалисты проанализировали составы часто употребляемых лекарств, а также вещества, на которые обычно реагируют тест-системы. По их словам, ложноположительный результат могут дать все спиртосодержащие препараты.

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