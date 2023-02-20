Названы лекарства, способные дать положительный результат при тестировании на наркотики

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При получении водительских прав водителю может потребоваться пройти тестирование на наркотики, однако многие повседневные лекарства могут помешать это сделать. О том, что это за препараты и как перестраховаться, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Специалисты проанализировали составы часто употребляемых лекарств, а также вещества, на которые обычно реагируют тест-системы. По их словам, ложноположительный результат могут дать все спиртосодержащие препараты, в числе которых настойки календулы, валерианы, элеутерококка, некоторые мочегонные и отхаркивающие средства.

Готовыми к положительному результату теста на наркотики должны быть и те, кто принимает лекарства, содержащие барбитураты и бензодиазепины, в числе которых валокордин, триалгин, корвалол и другие, а также лекарства с кодеином, в том числе "Пенталгин-Н" и "Нурофен плюс".

Исходя из научных исследований, к этому перечню также можно добавить "Ибупрофен" и "Рибофлавин", "Омепразол", "Эфедрин", "Амантадин", "Верапамил", "Рифампин", а также "Терафлю", "Фервекс" и "Амброксол". Их прием может дать ложноположительный результат на каннабиоиды, амфетамин, опиоиды и ЛСД.

Чтобы прием тех или иных лекарств не стал причиной отказа в выдаче водительских прав, врач-токсиколог Алексей Водовозов рекомендовал во время приема у нарколога предупредить его о принимаемых препаратах. В таком случае он может перенести тестирование на другой день, чтобы избежать ложноположительного результата.

Ранее психиатр-нарколог Андрей Болонкин рассказал, можно ли лишиться прав после безалкогольного пива. Он пояснил, что употребление этого напитка покажет на алкотестере около 0,04 промилле в крови, однако это даже меньше, чем после кваса.



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