Только 30% россиян не имеют проблем с лишним весом – врач

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Около 30% граждан России не имеют проблем с лишним весом. Об этом Агентству "Москва" сообщила директор государственного научного центра ФГБУ "НМИЦ эндокринологии" министерства здравоохранения РФ, член-корреспондент Российской академии наук Наталья Мокрышева.

"Эндокринологи не сильно делят понятия избыточного веса и ожирения, потому что избыточный вес – предтеча ожирения, если не принимать меры. Здоровых людей без каких-либо нарушений веса, избыточного веса и ожирения в России всего 30%", – подчеркнула она.

По словам эксперта, медицинские работники относят ожирение к хроническим заболеваниям.

"А среди пациентов всего 32% воспринимают это как что-то из ряда вон выходящее, поэтому наша задача – распространение фокуса на ожирение среди населения", – добавила специалист.

Мокрышева заключила, что люди, которые подвержены рекламе, более склонны к появлению избыточного веса.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина рассказала, что у женщин окружность талии должна быть не больше 80 сантиметров, у мужчин – не более 94 сантиметров.

Специалист отметила, что окружность талии – один из ключевых показателей здоровья. За ней необходимо следить так же, как и за весом.

"Доктор 24": похудение

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