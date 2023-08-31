Терапевт рассказала, почему россиянам нужно начать тренировать мышцы ног

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Тренировать мышцы ног необходимо, так как от их тонуса зависит состояние сердечно-сосудистой системы человека, также это позволит быстрее привыкнуть к физическим нагрузкам и повысит выносливость, заявила терапевт Виктория Иванова. Об этом сообщает News.ru.

Она отметила, что во время тренировки и физических нагрузок человеческий организм вырабатывает такие гормоны, как кортизол, тестостерон и гормон роста.

"Тестостерон способствует восстановлению мышц в кратчайшие сроки, наращиванию мышечной массы, а также позволяет лучше справляться с физической нагрузкой. Кортизол помогает реагировать на стресс и ускоряет жировой обмен", – объяснила Иванова.

По ее словам, гормон роста помогает организму быстрее заживлять раны, а также ускоряет метаболизм и укрепляет иммунную систему.

Также во время любой физической активности, в том числе и тренировки мышц ног, у человека выделяются гормоны счастья – эндорфины. У людей поднимается настроение, а уровень стресса и тревоги снижается, добавила врач.

Тренировки для мышц ног позволяют улучшить физическую форму, силу, выносливость и гибкость, резюмировала Иванова.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух рассказала, что лучшим периодом для усваивания питательных веществ является время в первые полчаса после тренировки, поэтому она посоветовала после занятий употреблять белковые блюда.

В рационе человека, который активно занимается спортом, должны присутствовать мясо, бобовые, молочные продукты, а также медленные углеводы, в частности картофель и цельнозерновой хлеб, подчеркнула она.



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