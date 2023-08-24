Врач описала идеальный рацион для роста мышечной массы

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При интенсивных тренировках организму необходимо больше восстановительных ресурсов, которые он может получить из продуктов питания. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на кандидата медицинских наук, врача-гастроэнтеролога лаборатории "Гемотест" Екатерину Кашух.

Лучшим периодом для усваивания питательных веществ является время в первые полчаса после тренировки, пояснила она.

"Этот период называется белково-углеводным окном. Поэтому после занятий полезно съесть белковое блюдо. Часто с этой целью используют специальное спортивное питание, например протеиновые коктейли. Заменять ими обычную еду не стоит: для нормальной перистальтики кишечнику необходима твердая пища", – отметила Кашух.

В рационе человека, который активно занимается спортом, должны присутствовать мясо, бобовые, молочные продукты, а также медленные углеводы, в частности картофель и цельнозерновой хлеб.

Для роста мышечной массы гастроэнтеролог также рекомендовала употреблять аскорбиновую кислоту, витамины E, D, B1, B2 и B6. Помимо этого, эксперт призвала не забывать о цинке, кальции, магнии и железе, которые можно получить из овощей, фруктов и кисломолочных продуктов.

Ранее врач Татьяна Семенова предостерегла худеющих от злоупотребления авокадо. Она рекомендовала употреблять не более двух плодов в день, поскольку фрукт содержит жирные кислоты омега-3.

