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Мобильный трафик на горных курортах России вырос на 25% в 2023 году, а самыми популярными горными курортами стали "Красная Поляна", "Шерегеш" и "Роза Хутор", сообщают эксперты "МегаФона".

Проанализировав данные обезличенного мобильного интернет-трафика абонентов, аналитики пришли к выводу, что наибольшей популярностью горный отдых пользуется у путешественников 36−45 лет.

На "Красной Поляне" мобильный трафик вырос на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, в "Шерегеше" – на 35%, а на "Розе Хутор", замкнувшей тройку лидеров, – на 13%. В топ-5 популярных горных курортов 2023 года также вошли Домбай и горнолыжный центр Южного Урала "Банное", где пользователи выходили в сеть активнее на 24 и 31% соответственно.

Кроме того, аналитики выяснили, что на "Красной Поляне", помимо москвичей и петербуржцев, любят отдыхать жители Самарской и Свердловской областей, а также Башкирии. "Шерегеш" предпочитают жители соседней, Новосибирской области и Югры, а "Розу Хутор" выбирают туристы из тех же регионов, что и "Красную Поляну".

По данным аналитиков, отдых в горах в основном предпочитают мужчины, они потребляют 60% от всего мобильного трафика. Также активный отдых на высоте предпочитают абоненты группы 46+ (32%) и 26−35 лет (25%).

Ранее сообщалось, что горные курорты Сочи откроют сезон катания раньше срока из-за снегопадов. Новый сезон стартует 8 декабря. В первую очередь можно будет протестировать трассы северного склона с отметки 2 320 метров, то есть с Розы Пик, и до 1 600 метров над уровнем моря.

Всего в предстоящем сезоне для туристов "Розы Хутор" откроют 105 километров трасс с доступностью 32 подъемников.