Красная Поляна и Шерегеш стали самыми популярными горнолыжными курортами РФ

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Россияне назвали склоны Красной Поляны (49% опрошенных), Шерегеша в Кемеровской области (21%) и Белокурихи на Алтае (18%) самыми популярными горнолыжными курортами России. Об этом говорят данные опроса 1 100 жителей России, проведенного сервисом "Яндекс Путешествия".

Указывается, что популярностью пользуются также Домбай (17%) и Архыз (16%) на Кавказе. Увлечение горнолыжным спортом свойственно для трети россиян, 38% из них посещают курорты минимум один раз в сезон, а еще 30% – несколько раз. 90% горнолыжников предпочитают российские курорты, еще 5% – зарубежные. Остальные посещают и те и другие, говорят аналитики.

Больше половины опрошенных россиян считают, что на отечественных горнолыжных курортах есть только небольшие недочеты. Каждый четвертый думает, что им нечего улучшать, так как они идеальны, а 19% полагают наоборот.



Среди главных недостатков курортов России 37% горнолыжников отметили очереди на подъемники, а 32% указали на преклонный возраст конструкций. Еще 29% отметили плохое питание и сервис, а каждый четвертый назвал плохими уход за трассами и инфраструктуру.

По бронированию отелей в топ вошли Сочи (12 348 рублей в среднем за ночь), Иркутск (5 701 рубль), Южно-Сахалинск (6 610 рублей), Мурманск (4 403 рубля), Кисловодск (8 714 рублей) и Новосибирск (2 549 рублей), отметили эксперты.

Кроме того, в топ направлений по поиску авиабилетов также попали Сочи (средняя цена билета туда и обратно – 18 801 рубль), Минеральные Воды (12 683 рубля) и Иркутск (18 300 рублей), заключили они.

Ранее РЖД назначили свыше 250 дополнительных поездов на предстоящие ноябрьские праздники. Дополнительные поезда будут ходить из Москвы в Санкт-Петербург, Пермь, Тюмень, Саратов, Адлер, Кисловодск, Новороссийск, Брест. Из Санкт-Петербурга – в Екатеринбург, Казань, Архангельск, Белгород, Анапу.

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