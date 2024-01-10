В Приморье планируют отправлять туристов на горнолыжный отдых в КНДР

Фото: depositphotos/wasja

Первая группа туристов из Приморья сможет отправиться на горнолыжный курорт в Северную Корею 9 февраля, сообщает РИА Новости.

Тур рассчитан на пять дней. В первый день туристы приедут из Владивостока в Пхеньян, где осмотрят ключевые достопримечательности столицы – триумфальные ворота, Монумент идей Чучхе, памятник основанию Трудовой Партии Кореи, площадь имени Ким Ир Сена и другие.

На следующий день запланирован перелет из Пхеньяна непосредственно к месту отдыха. Путешественники проведут время на одном из самых современных мировых горнолыжных курортов – Масикрен. Там есть горнолыжные трассы, лыжные подъемники и прокат снаряжения.

Самая высокая точка курорта – 1 360 метров, самый крутой склон – почти 40 градусов. Всего на курорте 10 многоуровневых трасс, включая маршрут для учеников. Также там есть открытый каток, площадка для игры в снежки, каток для детей и трассы для саней.

Гости будут проживать в пятизвездочном отеле "Масикрен", где есть большой плавательный бассейн и маленький с джакузи, сауна, кафе, рестораны, бары, бильярд, караоке, детская игровая комната, танцевальная комната.

Организует поездку туроператор "Восток Интур". На его сайте говорится, что тур обойдется в 750 долларов. В стоимость включены входят туристическая виза в КНДР, перелет Владивосток – Пхеньян – Гальма – Пхеньян – Владивосток, одна ночь проживания в четырехвездочной гостинице и две ночи в пятизвездочной, а также завтрак в отеле, транспорт, все экскурсии с русскоговорящими гидами по запланированной программе.

За обед и ужин в отеле "Масикрен" придется заплатить по 5–10 долларов. В стоимость тура также не включены ски-пасс и личные расходы.

В ноябре Росавиация предложила российским авиаперевозчикам начать полеты в Северную Корею. Представители регулятора обсуждают с коллегами из КНДР возможности расширения авиасообщения между двумя странами.

Предложение уже поступило в "Аэрофлот" и "Аврору". Последняя подтвердила, что теоретически готова к этому. Сейчас попасть в Пхеньян без специального рейса можно только через Владивосток самолетами Air Koryo.

Туроператоры пока не получили запросов на организацию туров в КНДР и не ожидают значительного увеличения спроса. По мнению экспертов, основной поток пассажиров будет состоять из командировочных и деловых поездок, хотя не исключен некоторый интерес со стороны любителей экзотических путешествий.

Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый уровень