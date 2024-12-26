Путин поговорил с Таисией Леоновой, чью мечту он исполнил в рамках "Елки желаний"

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Владимир Путин поговорил по телефону с Таисией Леоновой – девочкой из подмосковного Солнечногорска. Глава государства воплотил ее мечту в рамках проекта "Елка желаний". Об этом пишет RT со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова.

"Таисия хотела посетить репетицию Ансамбля народного танца имени Моисеева. Это желание было исполнено", – отметил пресс-секретарь президента.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко исполнила желания детей из Санкт-Петербурга и Курска в рамках акции "Елка желаний". Она подарила конструктор 6-летнему Диме, который в будущем хочет стать строителем. Матвиенко похвалила мальчика за любовь к кропотливому труду. Кроме того, парламентарий отметила, что приобретаемый во время сборки сложных конструкций опыт будет помогать ему не только в школе, но и при выборе профессии.

Также спикер Совфеда помогла сбыться желанию 11-летнего Арсения из Курской области – мальчик получил умные часы. Сейчас он живет в пункте временного размещения при колледже Санкт-Петербурга.

