Часы утонувшей на "Титанике" семейной пары продали на аукционе за 2,33 млн долларов

Фото: henryaldridge.com

Золотые карманные часы фирмы Jules Jurgensen, принадлежавшие семейной паре, погибшей при крушении "Титаника" в 1912 году, были проданы на аукционе за рекордную сумму – 2,33 миллиона долларов (около 184 миллионов рублей. – Прим. ред.). Об этом свидетельствуют результаты торгов, которые провел аукционный дом Henry Aldridge and Son в городе Дивайзес в английском графстве Уилтшир.

Уточняется, что украшение принадлежало германо-американскому предпринимателю, совладельцу крупнейшей американской сети универмагов Macy's Исидору Штраусу, который путешествовал со своей женой Идой.

После столкновения с айсбергом Штраус и его супруга отказались сесть в шлюпку, решив разделить судьбу других пассажиров. Свое место в лодке пара отдала горничной.

В результате тело предпринимателя было найдено, после чего его часы были переданы наследникам. Однако останки жены обнаружить не удалось. История последних минут жизни супругов была включена в фильм "Титаник" Джеймса Кэмерона. В картине они показаны сидящими вместе в наполняющейся водой каюте.

Ранее исследователи подняли с "Титаника" редкое ожерелье из черного стекла. Оно находилось в поле обломков между передней и задней частями корабля. Фрагменты доставались из твердой массы на морском дне.

Ожерелье украшено бусинами в форме сердца и восьмиугольниками из черного стекла, которые составляют сложный узор. Ученые обратили внимание на то, что украшение пролежало под водой много десятилетий и пережило "катастрофу, время и природу".