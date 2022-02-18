В ДНР перекрыли движение по трассе Горловка – Донецк из-за обстрелов

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Глава городской администрации Донецка Иван Приходько объявил о перекрытии движения по автотрассе Горловка – Донецк. Об этом сообщает RT.

По информации Приходько, в районе Пантелеймоновки и Красного Партизана проходят обстрелы.

"Прошу скорректировать свои маршруты движения", – указано в сообщении администрации.

Ранее сообщалось о 29 обстрелах территории непризнанной Луганской Народной Республики (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины. Обстрел велся артиллерийскими орудиями калибра 122 миллиметра, а также минометами и противотанковыми ракетами.

