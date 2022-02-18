В ЛНР сообщили еще о четырех обстрелах со стороны ВС Украины

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Фото: ТАСС /Александр Река
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики сообщили о новых обстрелах со стороны украинских вооруженных сил. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление представителей ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано еще четыре нарушения режима прекращения огня", – уточнил офицер представительства.
По его словам, обстрелы велись в направлении населенных пунктов Молодежное, Золотое-5, Славяносербск и Сокольники. Украинские силовики использовали противотанковые управляемые ракеты, гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.
"Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", – добавил офицер.
Ранее сообщалось, что ополченцы самопровозглашенной Донецкой Народной Республики открыли ответный огонь по позициям украинских военных после обстрела с их стороны. В настоящее время власти ДНР уточняют информацию о пострадавших среди мирного населения и повреждениях объектов гражданской инфраструктуры.
До этого в ЛНР заявили, что украинские военные открыли огонь из минометов и гранатометов по четырем населенным пунктам. В частности, с 05:30 под обстрелом оказались населенные пункты Сокольники, Золотое-5, Веселенькое и Нижнее Лозовое.
В ДНР сообщили об обстреле украинскими силовиками окраин Донецка
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