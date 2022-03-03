В МИД РФ выразили надежду на стабилизацию отношений России с Западом

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Отношения России и западных стран достигли дна, но в будущем их можно будет стабилизировать, для этого нужна только воля Запада, прежде всего США, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков в эфире телеканала РБК.

"То, что мы наблюдаем в последние дни, – это беспрецедентная экономическая, политическая, информационная атака на Россию. Вновь подтверждается, что нас не слышали раньше, а сейчас просто заткнули уши", – сказал он.

Рябков подчеркнул, что РФ поддерживает каналы коммуникации с США и Западом и продолжит это делать.

По его словам, Москва не планирует прерывать диалог с Вашингтоном, он происходит в основном по линии посольств.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

После начала российской операции США страны Европейского союза и некоторые другие государства ввели против РФ санкции, которые коснулись ее финансовых институтов, а также чиновников. В частности, 24 февраля Вашингтон ввел санкции против Сбербанка, ВТБ, Совкомбанка, банка "Открытие" и Новикомбанка. Минфин США предписал американским банкам к 26 марта закрыть корреспондентские счета Сбербанка и его "дочек".

28 февраля Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в ответ на недружественные действия США, примкнувших к ним стран и международных организаций. Документ в том числе регулирует принципы работы с иностранной валютой, а также ценными бумагами публичных акционерных обществ.

