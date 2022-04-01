Эксперт назвал дополнительную выгоду от продажи газа за рубли

Владимир Путин подписал указ, по которому недружественные страны должны оплачивать российский газ рублями. В Европе некоторые страны с такой схемой не согласны, ссылаясь на уже подписанные контракты. Разбираемся, как теперь будет устроена оплата и какую выгоду от этого получит Россия.

В своей надежнее

Впервые о решении перевести расчеты за газ с недружественными странами в рубли Владимир Путин объявил 23 марта. В последний день месяца президент заявил, что мера начнет действовать уже с 1 апреля. Если кто-то откажется платить по новым правилам, газ поставляться не будет, предупредил глава государства.





Владимир Путин президент РФ Нам никто ничего бесплатно не продает, и мы тоже не будем заниматься благотворительностью. То есть действующие контракты будут остановлены.

Схема покупки российского газа понятна и прозрачна, подчеркнул Путин: недружественные страны или компании оттуда должны открыть в Газпромбанке сразу два счета. Один из них предназначен для валюты, второй – для рублей. Как только покупатель переводит на первый счет валюту, банк начнет продавать ее на Московской бирже. Вырученные на этом рубли поступят на второй счет, откуда уйдут "Газпрому".

По словам главы государства, при прежнем порядке расчетов в валюте европейские страны могли заморозить евро и доллары по газовым контрактам. Некоторые западные политики говорили об этом публично, подчеркнул Путин. Также президент указал, что США подталкивают Европу покупать дорогой американский сжиженный природный газ. "В результате европейцев не только заставляют раскошелиться и, по сути, своими руками подорвать конкурентоспособность европейских компаний, убрать их с глобального рынка", – сказал он.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнил, что указ Путина не означает, что кто-то из клиентов "Газпрома" мгновенно останется без газа. По его словам, первые платежи в рублях должны прийти во второй половине апреля – начале мая. Песков отметил, что в будущем условия по оплате могут быть пересмотрены, но в "сегодняшних реалиях рубли являются для нас наиболее предпочтительным и надежным вариантом".

Мировая реакция

Некоторые западные страны продолжают противиться новым условиям Москвы. Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Берлин не собирается расплачиваться рублями. "Мы посмотрели контракты на поставки газа. Там написано, что платежи осуществляются по большей части в евро, иногда в долларах. В ходе разговора с российским президентом я дал понять, что так и останется", – сказал Шольц.

При этом глава немецкого химического концерна BASF Мартин Брудермюллер заявил об огромных потерях для экономики Германии при полном или длительном отказе от российских энергоресурсов. Призывы бойкотировать нефть и газ из РФ он назвал безответственным экспериментом. "Это может привести экономику Германии к худшему кризису со времен окончания Второй мировой войны", – сказал Брудермюллер.

Лидером по экспорту природного газа из России в 2021 году стала Германия, следует из данных Федеральной таможенной службы. Всего она закупила у России более 48 миллиардов кубометров топлива. В десятке стран-лидеров по этому показателю – Дания (18,4 млрд куб.м), Франция (11,5), Польша (10,6), Австрия (7,8) и Нидерланды (6,7).



Соединенные Штаты поддержали стремление властей стран Евросоюза (ЕС) отказаться от рублевых расчетов. "Это так. И немецкий канцлер, я думаю, очень ясно дал понять, что контракты существуют в том виде, в каком существуют, и изменений тут не будет", – сказала директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд.

Однако премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что заменить российский газ американским невозможно. По его словам, такие предложения абсурдны и губительны для экономики страны.



Виктор Орбан премьер-министр Венгрии Речь идет не о том, чтобы вечером надеть свитер и немного уменьшить отопление или заплатить на несколько форинтов (денежная единица Венгрии. – Прим. ред.) больше за газ, а о том факте, что если не будет источников энергии из России, то в Венгрии вообще не будет энергии.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что власти ждут подробностей от "Газпрома" по новой схеме расчетов. Он подчеркнул, что Австрия сильно зависит от российского газа и нефти. "Поэтому от нас следует четкий отказ от каких-либо идей о прекращении импорта российского газа или российской нефти", – подчеркнул Нехаммер.

Отреагировали на решение России и мировые рынки. Утром 1 апреля тысяча кубов газа продавалась на лондонской бирже ICE в районе 1,5 тысячи долларов. Накануне топливо в Европе торговалось по стоимости около 1,4 тысячи долларов. Для сравнения, в конце лета 2021 года газ торговался на уровне 600 долларов за тысячу кубов.

Выгодные условия

По большому счету для недружественных стран никаких принципиальных изменений по схеме оплаты не произошло, заметил в беседе с Москвой 24 доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ Лазарь Бадалов. Он подчеркнул, что решение проводить расчеты в валюте через Газпромбанк с дальнейшим переводом в рубли необходимо с учетом заявлений некоторых политиков о заморозке долларов и евро по оплате за газ.



Лазарь Бадалов доцент департамента мировых финансов Финансового университета при правительстве РФ В этой схеме расчетов будут использоваться не зарубежные банки, а российский. Это защита от того, что банк не подпадет под ужесточение каких-либо санкций. В противном случае страны не смогут расплачиваться за газ.

По его словам, сама схема коренным образом не меняется. "Но появившиеся изменения принципиальны в текущей ситуации и дают нам гарантию безопасности по оплате за газ", – сказал эксперт.

Бадалов назвал во многом шоковой первую реакцию западных стран, которые отказывались платить за российский газ в рублях. "Как только появились разъяснения по новым правилам, думаю, они особо противиться не станут", – заключил он.

Заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в разговоре с Москвой 24 отметил, что, кроме безопасности расчетов, можно получить дополнительную выгоду от продажи газа за рубеж. Он объяснил это тем, что по новым правилам "Газпром" обязан переводить в рубли не 80, а 100% валютной выручки.

"Как вы заметили, сейчас энергоносители на мировых рынках стоят чудовищно дорого. Особенно газ. При высоких ценах перевод дополнительных 20% валютной выручки может принести столько, сколько приносили 80% два года назад. В абсолютных величинах это огромная сумма как в валюте, так и в рублях", – обратил внимание Фролов.

Новая роль рубля в международной торговле укрепит его позиции в мире, и в этих обстоятельствах курс национальной валюты должен укрепиться, считает специалист.



Александр Фролов заместитель гендиректора Института национальной энергетики Рубль формально не стал напрямую валютой международной торговли. Но, по сути, это произошло. К нам приходят и на нужную сумму покупают рубли, чтобы за них приобрести товар. Это означает постоянный спрос на нашу валюту. Это сделает рубль более стабильным, а курс – менее изменчивым.

По словам Фролова, в ситуации с оплатой российских энергоресурсов не нужно ориентироваться на слова западных политиков. В конечном счете все зависит от позиции газовых компаний, а они в целом не против обсуждать новую форму оплаты, сказал эксперт. Кроме того, разговоры в Европе об отказе от российского топлива не разделяют промышленники.

"Европейская промышленность, и в особенности немецкая, говорит, что Москва ничего отключать не собирается. Поэтому они просят не нагнетать ситуацию и продолжать сотрудничество. Все равно, по заявлениям промышленников, отказаться от российского газа они не могут. Сколько бы об этом ни кричали европейские политики. Промышленность уже в открытую глумится над подобными заявлениями", – заметил Фролов.

По прогнозам эксперта, ситуация с переходом в оплате на рубли кардинально изменится, как только на это согласится первая газовая компания. Если за ней не последуют другие, то будут буквально уничтожены конкурентом, отметил он. Компании, у которых есть контракт с "Газпромом", понимают это и в итоге должны перейти на новую схему расчетов, резюмировал Фролов.