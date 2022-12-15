Москвичи смогут передавать показания воды и тепла с помощью чат-бота

Департамент информационных технологий создал чат-бота, который поможет передать показания приборов учета воды и тепла. Бот подскажет, как правильно ввести информацию о квартире и историю показаний счетчиков.

Чтобы воспользоваться чат-ботом, необходимо в поисковой строке телеграма ввести "Цифровые сервисы Москвы". Затем необходимо будет пройти регистрацию в сервисе с указанием номера мобильного телефона и подтвердить его, введя код из смс.

Данные приборов бот передает напрямую в автоматизированную систему Единого информационно-расчетного центра города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.