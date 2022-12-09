Райффайзенбанк опроверг информацию о сбое в работе приложения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Мобильное приложение Райффайзенбанка работает без сбоев. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу банка.

"Информацию о сбое не подтверждаем, вход в приложение работает штатно", – отметил представитель пресс-службы.

Ранее появились сообщения о сбое в работе приложений "Тинькофф Банка", Альфа-Банка и Сбербанка. Около 74% пользователей сообщили, что не могут войти в приложение "Тинькофф Банка", 23% пожаловались на перебои в работе сервиса. Также небольшая часть клиентов Альфа-Банка испытывала временные трудности.

В пресс-службе Сбербанка информацию о сбоях в работе опровергли.

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