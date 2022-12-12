Резидент ОЭЗ "Технополис "Москва" увеличит выпуск инженерных деталей для импортозамещения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Компания "Аддитивный инжиниринг", которая является резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва", расширила парк оборудования, чтобы нарастить выпуск инженерных деталей для промышленных предприятий, в том числе в рамках импортозамещения, сообщил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Производственная линия расширена за счет нового оборудования для 3D-печати – фотополимерных принтеров. На их закупку ушло порядка 27 миллионов рублей. Компания благодаря этому сможет обеспечить растущий спрос предприятий из различных отраслей на инженерные детали.

Аддитивные технологии обеспечивают быстроту и экономичность производства. К примеру, время изготовления одного винта, установленного внутри трубы, сокращается с четырех месяцев до трех дней, а стоимость его производства снижается в 20 раз.

Также трехмерная печать поможет быстро создать качественные отечественные аналоги зарубежных инженерных деталей. На 3D-оборудовании можно изготавливать и крупные изделия – они разделяются на несколько частей, а позднее собираются в единое целое.

Кроме обеспечения потребностей промышленного сектора, компания собирается нарастить выпуск заготовок для элайнеров. Речь идет о зубных капах для исправления прикуса. Сперва делается трехмерная съемка челюсти и создается несколько ее моделей на каждом этапе исправления. После этого печатается весь комплект, на основе которого изготавливаются элайнеры. Чтобы создать одну партию заготовок из 200 моделей, понадобится всего 12 часов.

Ранее стало известно, что новое производство телекоммуникационного оборудования появится в "Технополисе "Москва". Компания планирует инвестировать в проект более 800 миллионов рублей. Объект планируют эксплуатировать до конца 2024 года.



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