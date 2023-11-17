Москвичи смогут увидеть поток Леониды в ночь на 18 ноября

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В ночь на субботу, 18 ноября, в Москве ожидается малооблачная погода, поэтому горожане смогут увидеть метеорный поток Леониды. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на специалиста центра погоды "Фобос" Алину Котилевскую.

Она посоветовала одеться теплее тем, кто планирует наблюдать за небесным явлением, так как погода будет морозной.

Звездопад Леониды будет виден из любой точки планеты, отмечал ранее заведующий московской исторической обсерваторией МГУ имени М. В. Ломоносова, младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Жуйко. Падение звезд станет максимально заметным около 02:00.

По данным экспертов, зенитное часовое число метеоров достигнет 20 штук. Они войдут в атмосферу со скоростью около 70 километров в секунду и полностью сгорят.

Как уточнили специалисты "Яндекс Погоды", жителям мегаполисов следует запастись временем и терпением. Чтобы увидеть метеоры, следует выехать за пределы города.

Наблюдать за метеорным потоком советуют невооруженным глазом. По словам экспертов, приборы вроде телескопа или бинокля сильно ограничивают поле зрения. Из-за этого сложнее будет среагировать на движение в небе.

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