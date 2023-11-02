Москвичам рассказали, как наблюдать метеорный поток Леониды 18 ноября

В ноябре жителям столицы выдастся шанс увидеть метеорный поток Леониды, который достигнет своего пика в ночь на 18-e число. Кроме того, можно будет полюбоваться на все яркие звезды зимних созвездий. Рассказываем подробности и спрашиваем эксперта, как лучше наблюдать за этими явлениями.



Леониды и созвездия

Метеорный поток Леониды будет действовать практически весь ноябрь – с 3-го по 30-e числo. Однако пика он достигнет только к концу месяца. Максимум активности этого звездопада ожидается в ночь на 18 ноября. Тогда в небе можно будет разглядеть около 15 метеоров в час в зените.





из сообщения на сайте Московского планетария Метеоры Леонид яркие и быстрые, их скорость достигает 71 километра в секунду. Чтобы успешно наблюдать "падающие звезды", крайне желательны максимально безоблачное небо и отсутствие лунной подсветки.

Кроме того, в ноябре есть шансы рассмотреть все яркие звезды зимних созвездий. Например, на востоке – это Лев. Самой яркой его звездой является Регул. На северо-западе видны созвездия Лира и Лебедь, где сияют Вега и Денеб соответственно. На севере в Малой Медведице можно будет отыскать Полярную звезду.

Вместе с тем 13 ноября будет новолуние, а на 27-е число выпадает полнолуние.



Как смотреть?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители столицы смогут увидеть поток Леониды, но только при ясной погоде. Об этом Москве 24 рассказал старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков. В начале месяца явление довольно слабое, состоящее из некрупных метеоров, проходящих низко над горизонтом. Для того чтобы рассмотреть звездопад в полной красе, следует дождаться 18 ноября.





Сергей Нароенков старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков. Леониды лучше всего наблюдать во второй половине ночи, с часа-двух и до восхода Солнца. Смотреть надо будет на созвездие Льва над восточным горизонтом.

Наблюдать за явлением рекомендуется за пределами города. В мегаполисах из-за яркого ночного освещения поток будет теряться на небе.

"В крупных населенных пунктах большой засвет. Если выезжать за город, то нужно искать наиболее темные места, к востоку и югу от которых нет больших поселений", – посоветовал Нароенков.

Специалист отметил, что наблюдать за метеорным потоком лучше всего невооруженным глазом. Приборы вроде телескопа или бинокля сильно ограничивают поле зрения. Из-за этого сложнее будет среагировать на движение в небе.

По-другому дела обстоят при наблюдении за звездами. Специалист отметил, что для этого следует воспользоваться специализированными приборами, например телескопом. Для лучшего впечатления все также необходимо выехать за город, в место, где уровень освещенности будет минимальным.

