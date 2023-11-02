Москвичам рассказали, как наблюдать метеорный поток Леониды 18 ноября

В ноябре жителям столицы выдастся шанс увидеть метеорный поток Леониды, который достигнет своего пика в ночь на 18-e число. Кроме того, можно будет полюбоваться на все яркие звезды зимних созвездий. Рассказываем подробности и спрашиваем эксперта, как лучше наблюдать за этими явлениями.
Леониды и созвездия
Метеорный поток Леониды будет действовать практически весь ноябрь – с 3-го по 30-e числo. Однако пика он достигнет только к концу месяца. Максимум активности этого звездопада ожидается в ночь на 18 ноября. Тогда в небе можно будет разглядеть около 15 метеоров в час в зените.
Кроме того, в ноябре есть шансы рассмотреть все яркие звезды зимних созвездий. Например, на востоке – это Лев. Самой яркой его звездой является Регул. На северо-западе видны созвездия Лира и Лебедь, где сияют Вега и Денеб соответственно. На севере в Малой Медведице можно будет отыскать Полярную звезду.
Вместе с тем 13 ноября будет новолуние, а на 27-е число выпадает полнолуние.
Как смотреть?
Жители столицы смогут увидеть поток Леониды, но только при ясной погоде. Об этом Москве 24 рассказал старший научный сотрудник отдела исследований Солнечной системы Института астрономии РАН Сергей Нароенков. В начале месяца явление довольно слабое, состоящее из некрупных метеоров, проходящих низко над горизонтом. Для того чтобы рассмотреть звездопад в полной красе, следует дождаться 18 ноября.
Наблюдать за явлением рекомендуется за пределами города. В мегаполисах из-за яркого ночного освещения поток будет теряться на небе.
"В крупных населенных пунктах большой засвет. Если выезжать за город, то нужно искать наиболее темные места, к востоку и югу от которых нет больших поселений", – посоветовал Нароенков.
Специалист отметил, что наблюдать за метеорным потоком лучше всего невооруженным глазом. Приборы вроде телескопа или бинокля сильно ограничивают поле зрения. Из-за этого сложнее будет среагировать на движение в небе.
По-другому дела обстоят при наблюдении за звездами. Специалист отметил, что для этого следует воспользоваться специализированными приборами, например телескопом. Для лучшего впечатления все также необходимо выехать за город, в место, где уровень освещенности будет минимальным.
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