Москвичам рассказали о погоде 20 ноября

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В понедельник, 20 ноября, в столице и области прогнозируется облачная с прояснениями погода и небольшой снег, местами ожидается гололедица. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Днем температура воздуха в Москве будет колебаться в пределах от 5 до 7 градусов мороза, в Подмосковье – от 3 до 8 градусов мороза.

Скорость северо-восточного ветра составит 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление установится на отметке 747 миллиметров ртутного столба.

В ночь на 19 ноября на базовой метеостанции столицы ВДНХ в Москве зафиксировали минимальную температуру с начала осени. Минимальная температура воздуха в столице составила минус 9,2 градуса, а в Черустях Московской области столбики термометров опустились до минус 14,7 градуса.

В связи с похолоданием и установлением минусовых температур в Москве скорректировалиработу системы отопления. Корректировка была проведена в автоматическом режиме под контролем диспетчерских служб.



Синоптик сообщил о температуре в Москве ниже климатической нормы