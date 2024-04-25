Облачная погода с дождем прогнозируется в Москве 25 апреля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Облачная погода с прояснениями и кратковременный дождь прогнозируются в Москве в четверг, 25 апреля. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет колебаться в пределах от 20 до 22 градусов, по области – от 17 до 22 градусов. Ночью температура в столице может опуститься до 10 градусов, а в Подмосковье – до 8 градусов.

Южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление составит 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее сообщалось, что столичные власти рекомендовали кафе и ресторанам закрыть летние веранды из-за непогоды в четверг и пятницу, 25 и 26 апреля.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что кратковременные дожди ожидаются в Москве 29 и 30 апреля, а также 1 мая. Температура в эти дни поднимется до 18 градусов.