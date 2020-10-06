Эксперт рассказал, стоит ли в пандемию оформлять сделки с недвижимостью

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко рассказала Москве 24, как ситуация с коронавирусом влияет на рынок столичной недвижимости.
Ранее член комитета по регенерации городских пространств Urban Land Institute Денис Соколов заявил, что в последние три года в Москве наметилась тенденция к оттоку населения, которая усилилась на фоне пандемии.
По словам Радченко, активность покупателей на столичном рынке недвижимости пока сохраняется.
"Я наблюдаю, что сейчас огромное количество людей хотят пристроить свои деньги. Люди из регионов и даже стран ближнего зарубежья скупают новостройки. Поэтому не вижу обоснования мнения, что из Москвы происходит отток населения", – сказала эксперт.
При этом она отметила, что на сегодняшний момент вложение денег в ипотечную недвижимость можно назвать неудачным.
"Рынок арендной недвижимости сейчас – наиболее оптимальный вариант. Огромное количество пустых квартир, их владельцы стали гораздо лояльнее, лишь бы кто-то заехал. Так что сейчас самое время выбирать квартиру в аренду. Или более просторную, или в более удобном районе города", – подытожила специалист.
Ранее сообщалось, что москвичи снова стали чаще брать в аренду загородные дома на фоне непростой ситуации с коронавирусом в городе. При этом, по словам вице-президента Российской гильдии риелторов Константина Апрелева, спрос не такой масштабный, как это было весной. Тем не менее новый всплеск интереса простимулировал рынок, полагает эксперт.
Апрелев добавил, что, как правило, наименее популярные направления – это юго-восток, восток, северо-восток. Более востребованными являются предложения арендовать недвижимость на западе, юго-западе, северо-западе и юге. Но там аренда стоит в полтора-два раза дороже, заключил эксперт.
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