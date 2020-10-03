Эксперт заявил об оттоке населения из Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве наблюдается серьезный отток населения, заявил член комитета по регенерации городских пространств Urban Land Institute Денис Соколов. Об этом сообщает газета "Известия".

Эксперт отметил, что такая тенденция появилась в 2018 году. В то время город покинули 30–50 тысяч жителей. В 2020 году эта цифра выросла из-за пандемии коронавируса. Хотя ранее в столицу ежегодно прибывали от 100 до 200 тысяч человек (речь идет о трудовой миграции).

Так, людям в условиях пандемии выгоднее работать удаленно в родных городах и не тратить деньги на аренду жилья.

При этом данную ситуацию Соколов характеризует как благоприятную для регионов.

Ранее в Москве из-за роста новых случаев коронавируса мэр города Сергей Собянин порекомендовал москвичам старше 65 лет, а также имеющим хронические заболевания не выходить из дома без особой необходимости. Он также попросил городские организации перевести как можно больше своих сотрудников на удаленную работу.

При этом он заявил, что второй волны COVID-19 в столице сейчас нет. Однако обратил внимание, что число госпитализированных с коронавирусной инфекцией в городе растет.

