Росстат заявил о сокращении реального размера пенсий на 1,8 процента в сентябре

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В России реальный размер пенсий в сентябре сократился на 1,8 процента в годовом выражении, следует из данных доклада Росстата "Социально-экономическое положение России".
В документе говорится, что в январе этот показатель увеличился на 0,4 процента по отношению к показателю прошлого года, однако в следующие несколько месяцев началось снижение.
Так, в феврале показатель снизился на 0,1 процента, в марте – на 0,2 процента, в апреле – на 0,1 процента, в мае – на 0,5 процента, в июне – на 1,0 процента, в июле – на 0,9 процента, в августе – на 1,0 процента. А в сентябре снижение составило 1,8 процента.
Отмечается, что при составлении доклада в расчет не бралась единовременная выплата в размере десяти тысяч рублей, которую пенсионеры получили в сентябре по указу Владимира Путина.
Ранее заместитель декана экономического факультета РУДН Елена Григорьева рассказала, что с ноября пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в октябре, будут получать двойной размер страховой выплаты – 12 088,96 рубля. По ее словам, двойная выплата начнет приходить на счет в месяце, который следует после месяца дня рождения.
До этого в Пенсионном фонде объяснили порядок выплаты пенсий в нерабочие дни. Некоторые изменения могут произойти в работе клиентских служб фонда, поэтому если у человека есть необходимость посетить отделение, ему советуют заранее уточнить графики работы.
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