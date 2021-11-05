Экономист предупредила иностранцев об "обнулении" их пенсий с 2023 года

Фото: depositphotos/Fascinadora
Иностранцам, чье разрешение на пребывание в России истекло, начнут переставать платить пенсии почти сразу. Такое нововведение ожидается в 2023 году, сообщила замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в интервью агентству "Прайм".
В данный момент создается специализированный реестр, в который будут вноситься данные о населении. В частности, в программу начнет поступать информация об иностранцах, въезжающих в Россию, живущих тут временно и постоянно.
Как пояснила Григорьева, оперативное "обнуление" пенсий иностранцам по причине истекшего вида на жительство начнется с января 2023 года. В данный момент некоторые из них продолжают получать выплаты, имея просроченные документы. Это происходит из-за поздно приходящих сведений из МВД в ПФР.
Эксперт напомнила, что пенсия иностранцам с действующим российским видом на жительство выплачивается в случае отчисления страховых взносов за работника в систему обязательного пенсионного страхования. Также получить пенсию можно при трудовой деятельности по бессрочному договору или по договору сроком не менее 6-ти месяцев непрерывно.
"Если иностранец выходит на пенсию, находясь в России, необходимым условием назначения ему пенсии является тот факт, что он работал по официальному трудовому договору", – подытожила экономист.
Ранее Григорьева рассказала, что с ноября пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в октябре, будут получать двойной размер страховой выплаты – 12 088,96 рубля. По ее словам, двойная выплата начнет приходить на счет в месяце, который следует после месяца дня рождения.
Московским пенсионерам проиндексируют городскую доплату
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: