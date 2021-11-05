Экономист предупредила иностранцев об "обнулении" их пенсий с 2023 года

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Иностранцам, чье разрешение на пребывание в России истекло, начнут переставать платить пенсии почти сразу. Такое нововведение ожидается в 2023 году, сообщила замдекана экономического факультета РУДН Елена Григорьева в интервью агентству "Прайм".

В данный момент создается специализированный реестр, в который будут вноситься данные о населении. В частности, в программу начнет поступать информация об иностранцах, въезжающих в Россию, живущих тут временно и постоянно.

Как пояснила Григорьева, оперативное "обнуление" пенсий иностранцам по причине истекшего вида на жительство начнется с января 2023 года. В данный момент некоторые из них продолжают получать выплаты, имея просроченные документы. Это происходит из-за поздно приходящих сведений из МВД в ПФР.

Эксперт напомнила, что пенсия иностранцам с действующим российским видом на жительство выплачивается в случае отчисления страховых взносов за работника в систему обязательного пенсионного страхования. Также получить пенсию можно при трудовой деятельности по бессрочному договору или по договору сроком не менее 6-ти месяцев непрерывно.

"Если иностранец выходит на пенсию, находясь в России, необходимым условием назначения ему пенсии является тот факт, что он работал по официальному трудовому договору", – подытожила экономист.

Ранее Григорьева рассказала, что с ноября пенсионеры, которым исполнилось 80 лет в октябре, будут получать двойной размер страховой выплаты – 12 088,96 рубля. По ее словам, двойная выплата начнет приходить на счет в месяце, который следует после месяца дня рождения.