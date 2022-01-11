В Кремле выразили надежду на быстрое решение задачи по индексации пенсий

Фото: depositphotos/Denis_Vostrikov
Решение Владимира Путина по индексации пенсий по уровню реальной инфляции сохраняет актуальность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Каким образом это (индексация. – Прим. ред.) будет сделано, надеемся, в ближайшее время станет известно", – приводит слова представителя Кремля "Газета.ру".
Ранее в рамках большой ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что правительство приложит все силы для индексации пенсий россиян по уровню фактической инфляции, а также для выравнивания доходов людей, которые работают в силовых структурах.
С 1 января 2022 года в России на 5,9% вырос размер страховой пенсии. Социальная часть при этом увеличилась на 7,7%. Размер средней пенсии превысил 17 тысяч рублей, что почти на тысячу больше, чем в 2021 году. Однако сумма пенсионных выплат может различаться в зависимости от региона.
Путин заявил об индексации пенсий россиян по уровню инфляции в 2022 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: