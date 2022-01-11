В Кремле выразили надежду на быстрое решение задачи по индексации пенсий

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Решение Владимира Путина по индексации пенсий по уровню реальной инфляции сохраняет актуальность, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Каким образом это (индексация. – Прим. ред.) будет сделано, надеемся, в ближайшее время станет известно", – приводит слова представителя Кремля "Газета.ру".

Ранее в рамках большой ежегодной пресс-конференции Владимир Путин заявил, что правительство приложит все силы для индексации пенсий россиян по уровню фактической инфляции, а также для выравнивания доходов людей, которые работают в силовых структурах.

С 1 января 2022 года в России на 5,9% вырос размер страховой пенсии. Социальная часть при этом увеличилась на 7,7%. Размер средней пенсии превысил 17 тысяч рублей, что почти на тысячу больше, чем в 2021 году. Однако сумма пенсионных выплат может различаться в зависимости от региона.

