В Госдуме рассказали о новой пенсионной реформе в России

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
В России могут провести новую пенсионную реформу, направленную на систему накопительной части. Об этом сообщила член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.
Согласно проекту, за отложенные деньги не нужно будет платить налоги. Кроме того, эти средства будут софинансироваться со стороны государства и страховаться.
"Граждане сами будут решать, куда им вносить отчисления и как. Средства будут софинансироваться со стороны государства, например, вы выделите 1 000 рублей и государство добавит 1 000. Также в рамках дискуссий идет обсуждение вопроса об освобождении отчислений от налогов – до 6% от доходов или зарплаты. И такие вклады должны страховаться по типу накоплений для физических лиц, до 1,4 миллиона рублей включительно", – пояснила Ura.ru Бессараб.
Она уточнила, что данный проект в Госдуму еще не вносился.
Парламентарий отметила, что будет возможность направить накопления на страховую пенсию. Это, по словам депутата, достаточно важно.
"Так как социальная выдается тем гражданам, которые не набрали стаж и баллы, на 5 лет позже и она существенно ниже, в некоторых регионах – в 1,5 раза, где-то и больше", – объяснила Бессараб.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в России произойдут важные изменения, касающиеся мер социальной поддержки, в том числе пенсий. Владимир Путин на совещании с правительством предложил проиндексировать пенсионные выплаты выше инфляции – на 8,6%.
Кроме того, с 1 апреля 2022 года на 7,7% вырастут социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Их получают люди, которые по разным причинам не выработали достаточный трудовой стаж.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: