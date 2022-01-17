В Госдуме рассказали о новой пенсионной реформе в России

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В России могут провести новую пенсионную реформу, направленную на систему накопительной части. Об этом сообщила член комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

Согласно проекту, за отложенные деньги не нужно будет платить налоги. Кроме того, эти средства будут софинансироваться со стороны государства и страховаться.

"Граждане сами будут решать, куда им вносить отчисления и как. Средства будут софинансироваться со стороны государства, например, вы выделите 1 000 рублей и государство добавит 1 000. Также в рамках дискуссий идет обсуждение вопроса об освобождении отчислений от налогов – до 6% от доходов или зарплаты. И такие вклады должны страховаться по типу накоплений для физических лиц, до 1,4 миллиона рублей включительно", – пояснила Ura.ru Бессараб.

Она уточнила, что данный проект в Госдуму еще не вносился.

Парламентарий отметила, что будет возможность направить накопления на страховую пенсию. Это, по словам депутата, достаточно важно.

"Так как социальная выдается тем гражданам, которые не набрали стаж и баллы, на 5 лет позже и она существенно ниже, в некоторых регионах – в 1,5 раза, где-то и больше", – объяснила Бессараб.

Ранее сообщалось, что в 2022 году в России произойдут важные изменения, касающиеся мер социальной поддержки, в том числе пенсий. Владимир Путин на совещании с правительством предложил проиндексировать пенсионные выплаты выше инфляции – на 8,6%.

Кроме того, с 1 апреля 2022 года на 7,7% вырастут социальные пенсии и пенсии по государственному обеспечению. Их получают люди, которые по разным причинам не выработали достаточный трудовой стаж.