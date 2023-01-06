Законопроект о стипендии не ниже МРОТ могут внести в Госдуму в этом году

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Глава комитета Госдумы по социальной политике Ярослав Нилов заявил, что законопроект об установлении стипендии для студентов не ниже уровня МРОТ будет доработан и внесен в нижнюю палату парламента в этом году.

"Инициатива будет доработана и внесена для того, чтобы средства были заложены в проекте федерального бюджета на следующий год", – приводит его слова РИА Новости.

Депутат считает, что в первую очередь стипендии должны стимулировать обучающихся размером выплат. По его мнению, нынешние стипендии "они что есть, что их нет".

Парламентарий пояснил, что стипендии следует повышать тем, кто имеет хорошую успеваемость. Он также добавил, что для тех, кто учится и работает, выплаты в 2–3 тысячи рублей ничего не решают.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова заявила, что в настоящее время студентам стипендии хватает только на оплату проездного и мелкие покупки. Она добавила, что без поддержки родителей учащиеся вынуждены совмещать работу с учебой.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!