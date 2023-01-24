Минобрнауки РФ предложило выделять стипендии за достижения в области электроники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В министерстве науки и высшего образования РФ предложили выделять с 1 сентября студенческие стипендии за достижения в сфере электроники. Инициатива опубликована на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Проектом постановления предусматривается учреждение начиная с 1 сентября 2023 года 50 стипендий имени К. А. Валиева студентам и 30 стипендий имени К. А. Валиева аспирантам, имеющим значительные достижения в области электронной промышленности, в размере 55 000 и 75 000 рублей соответственно", – говорится в сообщении.

Подобная инициатива необходима для реализации проекта "Подготовка кадров и научного фундамента для электронной промышленности".

Ранее сообщалось, что студенты, которые добились успехов в инженерной профессии, будут получать стипендию. Соответствующие выплаты учредило российское правительство.

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