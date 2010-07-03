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15:41

На несанкционированной акции в центре столицы задержано 295 человек

общество происшествия

15:41

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

На несанкционированной акции в центре Москвы за нарушения общественного порядка задержано 295 человек, передает пресс-служба ГУ МВД по столице.

"Значительное количество задержанных не являются жителями Москвы. Все задержанные доставляются в территориальные подразделения полиции для разбирательства", – сообщили в ведомстве.

Ранее правоохранители по громкоговорителю призвали собравшихся на митинг разойтись и не мешать проходу людей по Тверской улице. Полиция предупредила участников акции о том, что их действия незаконны, а митинг не санкционирована властями города. Тех, кто вопреки запрету останавливается у здания мэрии, задерживают и доставляют в автозаки.

В пятницу, 26 июля, столичная прокуратура и полиция предупредили о незаконности сегодняшней акции. Они призвали воздержаться от участия в митинге и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

На сайте надзорного ведомства сообщили, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за большого числа недействительных подписей.

Сергей Собянин также отметил, что порядок на несанкционированном митинге в Москве будет обеспечен в соответствии с действующим законом.

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общество происшествия

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