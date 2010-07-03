Начались задержания участников незаконной акции на Тверской

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Сотрудники полиции начали задерживать участников несогласованного властями митинга в центре столицы.

Правоохранители по громкоговорителю призвали собравшихся разойтись и не мешать проходу людей по Тверской улице. Полиция предупредила участников митинга о том, что их действия незаконны, а акция не санкционирована столичными властями. Тех, кто вопреки запрету останавливается у здания мэрии, задерживают и доставляют в автозаки.

Накануне Московская прокуратура и полиция предупредили о незаконности сегодняшней акции. Они призвали воздержаться от участия в митинге и пообещали принять все необходимые меры для обеспечения безопасности граждан.

В свою очередь Сергей Собянин на своей странице в Twitter сообщил, что порядок на несанкционированном митинге в Москве будет обеспечен в соответствии с действующим законом.

Ранее в Москве уже прошли две акции в поддержку кандидатов в Мосгордуму: мероприятие 14 июля не было согласовано, а 20 июля прошел согласованный митинг.

Выборы депутатов Мосгордумы 7 созыва пройдут в столице в единый день голосования 8 сентября.

