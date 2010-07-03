Прокуратура предостерегла москвичей от участия в несогласованном митинге 27 июля

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Московская прокуратура предостерегла горожан от участия в несогласованной акции протеста 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура уточняет, что в интернете, в том числе в социальных сетях, распространяются призывы принять участие в массовом публичном мероприятии у дома № 13 по Тверской улице 27 июля.

"Прокуратура города Москвы предупреждает об ответственности за участие в несанкционированных массовых публичных мероприятиях", – сказано в сообщении на сайте прокуратуры.

Поясняется, что акция не согласована с исполнительной властью Москвы, а выбранное место проведения не позволяет обеспечить безопасность людей.

Организаторы акции – Анастасия Брюханова, Юлия Галямина, Кирилл Гончаров, Дмитрий Гудков, Иван Жданов, Максим Круглов, Дмитрий Клочков, Сергей Митрохин, Елена Русакова, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Сергей Цукасов, Роман Юнеман, Константин Янкаускас, Илья Яшин. Прокуратура отметила, что их уже предупредили о недопустимости нарушения закона в связи с организацией аналогичного мероприятия 14 июля. Однако они проигнорировали это предупреждение.

Ранее с призывом не ходить на акцию протеста выступило московское управление МВД. Сотрудники ведомства пообещали принять необходимые меры для обеспечения общественного порядка и безопасности граждан.

