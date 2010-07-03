Мэрия Москвы призвала воздержаться от участия в акции 27 июля

18:48
18:48
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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Мэрия Москвы призвала воздержаться от участия в несогласованной акции 27 июля. Об этом сообщает пресс-служба московского департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.
"Призываем организаторов и возможных участников данной акции воздержаться от незаконных действий и предупреждаем, что в случае проведения мероприятия они могут быть привлечены к ответственности в установленном порядке. <...> Данные действия носят явно незаконный и провокационный характер, так как уведомление о проведении подобного мероприятия <...> в органы исполнительной власти не подавались, мероприятие не согласовывалось", – сказано в материале.
Во время митинга на проспекте Академика Сахарова 20 июля некоторые участники заявили о намерении провести в субботу, 27 июля, акцию протеста около здания московского правительства (Тверская улица, дом № 13). Звучали также призывы к приглашению максимального числа участников.
Как сообщает источник, близкий к военному комиссариату, анализ проведенных массовых публичных акций, прошедших в Москве в последнее время, показывает, что среди их участников много граждан, уклоняющихся от призыва на военную службу.
В связи с этим 27 июля у здания правительства Москвы планируется задействовать специальные группы по их выявлению для последующего призыва. У молодых людей до 27 лет, кто имеет военный билет на руках, будут проверять законность его получения, а также проверять информацию в медицинских учреждениях (в том числе информацию об обращении в медицинские учреждения по выявленному заболеванию), также возможна отмена решения о предоставлении отсрочки.
Для не достигших совершеннолетия информацию будут вносить в личные дела о дальнейшем предназначении в прохождении военной службы. Также будут проверяться сведения о воинском учете для лиц 27-45 лет, и в случае выявления фактов уклонения от военной службы могут быть приняты решения о направлении на военные сборы на срок до 2 месяцев.
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