Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с законом – Собянин

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Фото: ТАСС/Артем Геодакян
Порядок на несанкционированном митинге в Москве будет обеспечен в соответствии с действующим законом. Об этом написал Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
"Горожан призывают сегодня приходить на несанкционированный митинг, активно агитируют приезжать граждан из других регионов. По данным правоохранительных органов, готовятся серьезные провокации, представляющие угрозу безопасности, жизни и здоровью людей", – написал мэр.
Он отметил, что любые правовые вопросы решаются в установленном порядке.
Хочу сказать, что любые правовые вопросы решаются в установленном порядке. Попытки ультиматумов, организации беспорядков ни к чему хорошему не приведут. Порядок в городе будет обеспечен в соответствии с действующим законом.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) July 27, 2019
Накануне мэрия Москвы призвала воздержаться от участия в несогласованной акции 27 июля.
ГУ МВД Москвы также "убедительно призвало" москвичей и гостей столицы не участвовать в несогласованном публичном мероприятии на Тверской улице 27 июля.
Правоохранители предупредили, что на митинге растет риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, а это создает угрозу личной безопасности людей.
Ранее в столичном департаменте региональной безопасности и противодействия коррупции сообщили, что среди участников незаконной акции в центре Москвы будут искать молодых людей, которые скрываются от военкоматов, с целью призыва. В ведомстве отметили, что органы исполнительной власти не были уведомлены о мероприятии. Организаторов и участников могут привлечь к ответственности, напомнили в департаменте.
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