Полиция призвала москвичей не идти на несогласованную акцию 27 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

ГУ МВД Москвы "убедительно призвало" москвичей и гостей столицы не участвовать в несогласованном публичном мероприятии на Тверской улице 27 июля. Заявление опубликовано на сайте главка.

Правоохранители предупреждают, что на митинге растет риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, а это создает угрозу личной безопасности людей.

Также отмечается, что лицам, призывавшим участвовать в несогласованной акции, вручены предостережения о недопустимости подобных действий.

"Несмотря на предупреждения, в сети интернет и на иных ресурсах продолжаются призывы к участию в указанной акции", – указано в сообщении ведомства.

Ранее отказаться от участия в несанкционированной акции призвала прокуратура. На сайте надзорного ведомства говорится, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за большого числа недействительных подписей.

