Полиция призвала москвичей не идти на несогласованную акцию 27 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
ГУ МВД Москвы "убедительно призвало" москвичей и гостей столицы не участвовать в несогласованном публичном мероприятии на Тверской улице 27 июля. Заявление опубликовано на сайте главка.
Правоохранители предупреждают, что на митинге растет риск провокаций, направленных на нарушение общественного порядка, а это создает угрозу личной безопасности людей.
Также отмечается, что лицам, призывавшим участвовать в несогласованной акции, вручены предостережения о недопустимости подобных действий.
"Несмотря на предупреждения, в сети интернет и на иных ресурсах продолжаются призывы к участию в указанной акции", – указано в сообщении ведомства.
Ранее отказаться от участия в несанкционированной акции призвала прокуратура. На сайте надзорного ведомства говорится, что митинг организуют представители политических сил, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за большого числа недействительных подписей.
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