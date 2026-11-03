IT-эксперт Аверьянов назвал крайне маловероятным "цифровой апокалипсис" 17 ноября

В соцсетях распространился слух о "цифровом апокалипсисе" 17 ноября. Согласно безумной теории, интернет отключат на три месяца, а банковские данные обнулят. Насколько это реальный сценарий, разбиралась Москва 24.

COVID 2.0

В социальных сетях стремительно распространилась конспирологическая теория, что мир ждет "цифровой апокалипсис" 17 ноября 2026 года.



Источником стал пользователь соцсети X под ником Wesley (по некоторым данным, из Бразилии). Свой пост он озаглавил словами "Прямо из даркнета", сославшись на "неподтвержденный источник".



По его "пророчеству", все начнется с так называемого COVID 2.0: крупнейшие банки подвергнутся хакерским атакам, данные будут полностью уничтожены, а тысячи счетов покажут нулевой баланс. Затем глобальную сеть якобы отключат на три месяца, а "сверхразвитый искусственный интеллект" за это время устранит все уязвимости.



Грядущие события автор сравнил с Великой депрессией, Третьей мировой войной и применением ядерного оружия, посоветовав срочно запасаться едой, наличными, золотом и даже оружием. При этом сам Wesley оговорился, что его слова не стоит воспринимать буквально.



Совпадение технологических событий с датой 17 ноября действительно есть, но к кибератакам отношения не имеет. На этот день в США назначена плановая общенациональная проверка системы экстренного оповещения EAS (Emergency Alert System), которую проводят Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям (FEMA) совместно с Федеральной комиссией по связи (FCC).



Согласно данным FEMA, тест начнется примерно в 14:20 по восточному времени США. В отличие от проверок прошлых лет, сообщение будет транслироваться только по радио и телевидению – на мобильные телефоны оно не придет. Ожидается, что обычное вещание прервется примерно на одну минуту для передачи тестового сообщения, после чего эфир вернется в норму.



Однако если в этот день случится реальная чрезвычайная ситуация или сильная непогода, проверку перенесут на 3 декабря.

Ранее ученый Джеффри Хинтон предупредил население планеты, что искусственный интеллект уже обрел сознание и человечеству необходимо подружиться с ним, "иначе нам конец". ИИ при этом уже стал помехой в процессе поиска работы для многих россиян.

Стоит быть готовым?

Всерьез говорить о "цифровом апокалипсисе" не стоит, высказал мнение в разговоре с Москвой 24 эксперт по кибербезопасности Координационного совета некоммерческих организаций Алексей Курочкин.





Алексей Курочкин эксперт по кибербезопасности Координационного совета некоммерческих организаций Формально такое событие может произойти, а может и нет, то есть вероятность примерно 50 на 50. Подобные прогнозы не раз звучали: конец света мы тоже ждали, и ничего не случилось.

Что касается технологической стороны, реализовать массовую атаку с обнулением банковских счетов и отключением интернета на три месяца, по оценке эксперта, невозможно. Для этого потребовался бы слишком большой объем ресурсов, объяснил он.

При этом сейчас можно наблюдать изменение характера и масштабов кибератак, отметил в разговоре с Москвой 24 IT-эксперт Антон Аверьянов. Одним из факторов он назвал развитие искусственного интеллекта.

"Если раньше поиск уязвимостей, анализ программного кода и подготовка сложных атак требовали значительных человеческих ресурсов и времени, то сегодня часть процессов можно автоматизировать с помощью ИИ-агентов", – подчеркнул он.

Эти технологии пока не заменяют квалифицированных специалистов, но способны параллельно выполнять большое количество рутинных операций, анализировать информацию и ускорять обнаружение потенциальных уязвимостей. Фактически порог входа в некоторые виды кибератак кратно снизился, а их подготовка становится значительно проще, добавил эксперт.





Антон Аверьянов IT-эксперт Вероятно, на фоне серии крупных взломов и развития инструментов ИИ возникла теория о глобальном цифровом апокалипсисе. Однако даже с учетом развития нейросетей сценарий, при котором 17 ноября одновременно взламываются крупнейшие банки, обнуляются счета пользователей и полностью отключается мировой интернет на несколько месяцев, технически крайне маловероятен.

Он также отметил ненадежность источника информации, однако, по словам Аверьянова, реальные угрозы недооценивать нельзя. Серьезные инциденты уже происходили и в ближайшие год-полтора можно ожидать их продолжение с участием крупных компаний, финансовых организаций и государственных сервисов.

"Сейчас перед отраслью информационной безопасности стоит задача научиться противодействовать атакам, которые могут проводиться с использованием автономных ИИ-систем и значительно быстрее традиционных методов", – предупредил специалист.

При этом интернет не является единой системой, которую можно отключить одной кнопкой, объяснил он.

"Это распределенная инфраструктура из тысяч независимых сетей, операторов связи, центров обработки данных и точек обмена трафиком. Отдельные страны, регионы и крупные сервисы действительно могут столкнуться с продолжительными перебоями, в том числе из-за кибератак или повреждения инфраструктуры", – пояснил эксперт.

Поэтому одномоментное отключение всего мирового интернета на несколько месяцев потребовало бы беспрецедентного совпадения масштабных событий по всему миру, что не представляется возможным, резюмировал Аверьянов.

